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Bağcılar'da "Askıda Ekmek" geleneğine ilgi arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen günlerde Osmanlı geleneği olan "Askıda Ekmek" uygulamasına ilgi arttı.

03.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:22
Bağcılar'da
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen günlerde Osmanlı geleneği olan "Askıda Ekmek" uygulamasına ilgi arttı.
Bağcılar Belediyesi'nin 8 yıl önce başlattığı "Askıda Ekmek" uygulamasında günlük 5 bin olan ekmek sayısı, hayırseverlerin desteğiyle iki katına çıkarak 10 bin oldu.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Askıda Ekmek" uygulamasının özellikle Ramazan ayında çok rağbet gördüğü, yeni tip koronavirüsün ilerlediği bu günlerde de çalışmaya ilginin arttığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, paylaşmaya ve sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyulan günlerde köklü bir geleneğe gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Burada en güzel özellik şu: Hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil. Bu projeye emek veren, destek olan herkesten Allah razı olsun. Millet olarak biz bize yeteriz. Birlikte bu zor dönemleri de aşarak güzel günlere ulaşacağız" dedi.
Açıklamada ilçede 90 fırında devam eden uygulamanın nasıl işlediğine ilişkin şu bilgiler verildi:
"İlçe sakinleri satın aldıkları ekmeklerden bir adedini, ihtiyaç sahipleri için sepetin içine bırakıyor. Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler, sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor. Bazı fırıncılar ise numaratör sistemine geçti. Fırına gelen ve alışveriş yapan hayırseverlerin bıraktığı fazla paraların karşılığı ekmeklerde numaratörlere ekleniyor. İhtiyacı olan kişiler, numaratöre bakarak askıda ekmek yazan kısma konulan ekmeklerden ihtiyacı kadar alıyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
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