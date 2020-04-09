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Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi

Bağcılar'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşterisini tıraş eden berberi bastı. Polis, berber ve müşteriye ayrı ayrı 3 bin 180 lira ceza kesti.

09.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:02

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kovid- 19 pandemisine yönelik alınan tedbirleri ile ilgili denetimlerine ara vermeden sürdürdü.

Salgın kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle kuaförler ve güzellik salonları da geçici bir süreyle kapatılmıştı. Kararın ardından yurdun birçok noktasında vatandaşlar gizlice tıraş olduğu ortaya çıkarken, bazı berberler salonlarının gizli gizli müşteri kabul ettiği ortaya çıktı.

POLİSTEN BERBERE BASKIN

Dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı. Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü.

TOPLAM 6 BİN 360 LİRA CEZA KESİLDİ

Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Bağcılar’da polis berbere tıraş baskını düzenledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa
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