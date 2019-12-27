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Bağcılar'da bir evden cephanelik çıktı

İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında 15 ruhsatsız silah ve 365 fişek ele geçirildi.

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:23 Bağcılar'da bir evden cephanelik çıktı
'da polis ekiplerince bir eve yapılan baskında 15 ruhsatsız silah ve 365 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesinde bir adreste ikamet eden bir kişinin evinde çok sayıda silah bulunduğu ve çevredeki vatandaşları tehdit ettiği istihbaratını aldı. Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen polis, 20 Aralıkta söz konusu adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız havalı av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 221 fişek, 104 kurusıkı fişek ve 40 av fişeği ele geçirildi.

Baskında, çok sayıda silahı evinde bulundurduğu ileri sürülen ve çevre sakinlerini tehdit ettiği belirtilen S.P. (50) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında kabahatler kanununa muhalefet suçundan 5 bin 536 Türk Lirası idari para cezası uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

İstanbul, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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