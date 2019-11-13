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BAĞCILAR'DA BİR KADIN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU SİLAHLA YARALADI

Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı.

13.11.2019 22:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:17BAĞCILAR'DA BİR KADIN TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU SİLAHLA YARALADI

'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı. İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

- Polis ekipleri

- Kavganın yaşandığı otoparktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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