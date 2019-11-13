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Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı

BAĞCILAR'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı.

13.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:44Bağcılar'da bir kadın tartıştığı komşusunu silahla yaraladı
BAĞCILAR'da bir kadın tartıştığı komşusuna sitenin otoparkında ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 1004 sokakta yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yöneticisi Şeref A. iki gün önce sitenin otoparkında Hülya T.'nin kocasıyla tartıştı. İkili tartışmalarından iki gün sonra yine otoparkta karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma devam ederken Hülya T. yanındaki silahla Şeref A'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Şeref A. yere yığıldı. Hülya A, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. olay hakkında soruşturma başlattı.


- İstanbul

Yavuz Selim Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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