Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K., savcılık ifadesinde, "Cep telefonu ile çekilen görüntüler 20 gün öncesine aittir.

25.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:32
Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi
Bağcılar 'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K., savcılık ifadesinde, "Cep telefonu ile çekilen görüntüler 20 gün öncesine aittir. O tarihte henüz ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu, herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. Şaha mahiyetinde 'Maskeyi gel tak, virüs bulaşmasın kimseye, kolonyayı da dökeyim kimseye bulaşmasın.' şeklinde sözler söyledim." dedi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli O.K. savcılık ifadesinde, videodaki İ.Ö.'yü yaklaşık 2 yıldır tanıdığını ve aynı mahallede oturduklarını, sık sık karşılaştıklarında sohbet etmeleri dolayısıyla samimiyetlerinin geliştiğini söyledi.
İ.Ö.'yü gariban bir kişi olarak tanıdığını, sahip çıkmaya çalıştığını anlatan şüpheli O.K., "Zaman zaman harçlık da vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim. Cep telefonu ile çekilen görüntüler bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte henüz ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu, herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. O gün İ.Ö. benim yanıma koşarak geldi, bana 'Ben korona oldum, 20 lira versene.' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, karşılığında şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak, kolonyayı da dök, git hemen evine.' şeklinde sözler söyledim." ifadelerini kullandı.
Şüpheli O.K, bu esnada şakayı kameraya çekmek istediğini, cep telefonununu yoldan geçen birine vererek görüntüyü çektirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Tanımadığım genç şahıs, benim telefonumla görüntü çekerken, ben de şaha mahiyetinde 'Maskeyi gel tak, virüs bulaşmasın kimseye, kolonyayı da dökeyim kimseye bulaşmasın.' şeklinde sözler söyledim. Farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri 20 gün önce benim kullandığım Kenan Koç adına kayıtlı Tiktok hesabından aynı gün yayınladım. Herhangi bir şekilde internet fenomeni olan şahıs değilim. Hesabımda kendi resmim dahi yoktur. Bu hesabı daha sonra kapattım. Video yayınlandıktan sonra İ.Ö.'nün oğlu olduğununu öğrendiğim şahıs videoyu kaldırmamı istedi. Ben de videoyu sildim, bu durumu kendisine bildirdim. İ.Ö.'yü tehdit etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin söz konusu videoyu şaka amaçlı çektiğini, internet fenomenlerinin videoyu yaydığını belirterek, "Biz karakolda müvekkil ile İ.Ö.'nün birlikte göründükleri başkaca video görüntülerini de sunduk. Aralarındaki dostluk bu görüntülerden anlaşılacaktır. Bu olayın bu kadar yayılmasına müştekinin oğlu sebep olmuştur." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Meslek lisesinde 100 bin maske üretecekler - Haber 17:08: Maltepe Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların taleplerini karşılıyor - Haber 17:08: Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu - Haber 17:08: Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi - Haber 17:08: Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler