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BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI

BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDIHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.

24.08.2019 21:28
BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI
BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 20 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. 2 aile belediye tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirilirken 18 ailenin ise yakınlarına gittiği öğrenildi. Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı.
BAĞCILAR'DA BİTİŞİK İKİ BİNA BOŞALTILDI

Fatih Mahallesi, Bağcılar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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