Bağcılar'da camiler cuma namazına hazır

Bağcılar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs günü cuma namazıyla yeniden açılacak camileri dezenfekte ederek, cemaat için hazır hale getiriyor.

Bağcılar'da camiler cuma namazına hazır
27.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:21
Bağcılar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs günü cuma namazıyla yeniden açılacak camileri dezenfekte ederek, cemaat için hazır hale getiriyor.

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede; 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti. Cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak içeride cemaatle kılınabilecek.

Korona timi iş başında

Bu açıklamaların üzerine harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan mescit ve camiden oluşan 100 ibadethanede temizlik çalışması başlattı. Salgın sürecinde Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından kurulan ve 7/24 esasıyla çalışan "korona timi", camileri Cuma gününe yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanılıyor

Tam donanımlı ekipler, ilk etapta ibadethanelerin içinde kuru temizlik yaparak işe başlıyor. Kütüphaneden ayakkabılıklara kadar her yer detaylıca temizleniyor. Caminin içindeki mihrap, minber, vaaz kürsüsüne kadar her nokta; dışarıda ise şadırvan, abdesthane, kapı pencere her yer dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan; renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

"Camilere kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz"

Hijyen çalışmalarının özverili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Camilerimizin kapalı olduğu 2.5 ay bize çok uzun geldi. Özlemini çektiğimiz camilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı. Cuma günü inşallah sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geleceğiz ve toplu bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Allah'ım camilerimizin bir daha kapanışını bize göstermesin. Hepimizin gözü aydın olsun" dedi.

Tıbbi bez maske zorunlu

Cuma günü camiye gidecek vatandaşlar, seccadeyle gelmeleri ve tıbbi bez maske kullanımının zorunlu olacağı konusunda uyarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Haber

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