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Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangın sonrası çatı katında ve alt kattaki dairede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

12.10.2019 14:34

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre çatı katında elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında alevler çatı katını tamamen sardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuya neden oldu.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

"ÇOCUKLARI ALDIK DIŞARI ÇIKTIK"

Yangının görgü tanıklarından Sevim Çorak, "Balkona çıktığımda alevleri gördüm sıcaklık cama vurmuştu. İtfaiyeyi aradık çocukları aldık dışarı çıktık" dedi.

Yangın sonrası çatı katında ve alt kattaki dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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