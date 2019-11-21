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Bağcılar'da çelik kasa çalan şüpheliler kamerada

Bağcılar'da içi döviz ve ziynet eşyası dolu çelik kasa çalan 3 şüpheli yakalandı.

21.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:10
'da içi döviz ve ziynet eşyası dolu çelik kasa çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki bir eve 23 Ekim'de giren şüpheliler içerideki çelik kasayı çalıp, geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Kasasının çalındığını fark eden O.A durumu polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler 31 Ekim'de Bağcılar'da yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgularında Sinan P.(19)'nin 10 adet suç kaydı, Enes M.(25)'nin adet suç kaydı, Yaşar E.(20)'nin ise 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı çelik kasanın içerisinde 25 bin 500 euro, 5 bin dolar, çok sayıda ziynet eşyası, 3 torba tespih, pasaportlar ve antika köstekli saat olduğu öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler siyah renkli kapalı kasa bir araçla sokağa geliyor. Apartmana giren şüpheliler çaldıkları çelik kasayı araca yükledikten sonra kaçıyor.
Bağcılar'da çelik kasa çalan şüpheliler kamerada

Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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