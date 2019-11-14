Haberler » Güncel » Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi - Haber

Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi

Bağcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında seminer gerçekleştirdi.

14.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:24Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi
Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında seminer gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Fatih İlkokulu'nda diyabet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Sümeyye Aymaz, "diyabet", "şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi", "diyabet tipleri", "diyabetin belirtileri", "beslenme", "egzersiz" ve "diyabetli hastaların yaşam kalitesi" gibi konularda sunum yaparak velileri bilgilendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aymaz, Sağlık Bakanlığının 2015 yılındaki verilerine göre, Türkiye'de 7 milyon 112 bin diyabetli bulunduğuna işaret ederek, bunun 6 milyon 95 bin 579'unun Tip 2, 1 milyon 17 bin 43'ünün ise Tip 1 diyabetli olduğunu anlattı.
Çocuklarda görülen diyabetin yüzde 95'inden fazlasının ise Tip 1 diyabet olduğunu değinen Aymaz, şunları kaydetti:
"Çocuklarda diyabetin nedenlerine baktığımızda; genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin mikropmuş gibi vücudumuzdaki hücrelerle savaşması, enfeksiyon hastalıkları ve çevresel etmenler karşımıza çıkıyor. Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde Tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa, kendisini gizlemeden kan şekerini ölçmesine, insülin iğnesini yapmasına yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa, ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil, diyabetli olarak hitap edin. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler. Yaşıtlarıyla aynı etkinlikleri yapabilirler."

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Kalın: "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı"
18:28 "Bir Işıkta sen Yak" projesi hayata geçirildi
18:22 Bafra'da hizmet seferberliği
18:26 Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:28:47