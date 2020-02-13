Haberler » Güncel » Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı - Haber

Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk olan Ekin Eylem Ulaş, engellilerle teraryum yaptı.

13.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:34Bağcılar'da Engelliler Sarayı kursiyerleri teraryum yaptı
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na konuk olan Ekin Eylem Ulaş, engellilerle teraryum yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yarışma programında adını duyuran Ulaş, engelli kursiyerlerin aile yakınlarının da dahil olduğu etkinlikte kursiyerlerle birlikte teraryum yaptı.
Ulaş'a ziyaretinde, Ziraat Mühendisi ve Organik Tarım Danışmanı Veteriner Teknikeri Merve Gülistan ve iş adamı Adem Kodalak da eşlik etti.
20 kişilik öğrenci grubuyla birlikte son yıllarda ev dekorasyonunun en gözde ürünü haline gelen teraryum çalışması gerçekleştiren Ulaş, kursiyerlere, teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, fanusun içine nasıl yerleştirildiği ve ne tarz bir dizayn ile kullanılabileceği hakkında bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaş, "Çocuklar bizi çok güzel karşıladılar. Hepsi çok tatlı ve yetenekliler. Aynı masada el birliğiyle teraryum yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Enerjilerini ve sevgilerini benimle paylaştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Merve Gülistan Aydın ise "Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çocuklarla teraryum çalışması yaptık. Herkes sevdiği biri için bir teraryum yaptı. Kimi annesine kimi kardeşine kimi de kendisine yaptı. Çok keyifli ve çok anlamlı bir gün geçirdik. Bu saray, gerçekten bir saray." değerlendirmesini yaptı.

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
13.02.2020 14:24:51