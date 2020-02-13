Haberler » Güncel » BAĞCILAR'DA EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK 3. KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI - Haber

BAĞCILAR'DA EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK 3. KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Bağcılar'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

13.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:11BAĞCILAR'DA EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUK 3. KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mahallesi 913 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, epilepsi hastası henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki çocuk, evinin balkonundan düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen ekipler, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis, olay hakkında çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocuğun 3'üncü kattaki balkondan düşme anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun hızla yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

Çocuğun düşme anı

AKTÜEL

Olayın yaşandı yer

Güvenlik şeridi

Olay yeri inceleme ekipleri

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Sancaktepe, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 22:33:42