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Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

05.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:52
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İSTOÇ Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. 34 GR 8695 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak İstanbul Havalimanı yol ayrımında bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ikiye ayrıldığı bölgedeki bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü, araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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