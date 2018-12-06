Bağcılar'da Gasp Yapan Zanlı Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:51



06 Aralık 2018 Perşembe 12:51

İstanbul Bağcılar'da, bir kişiyi gasp ederek bin 500 lirasını zorla alan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Pazartesi günü İnönü Mahallesinde yolda yürüyen E.K. adlı bir kişi, karakola giderek yolunun kesilip bin 500 lirasının gasp edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek zanlının eşkalini belirledi. Eşkal doğrultusunda gasp olayına karışan kişinin M.B. olduğunu belirleyen polis, 4 Aralık Salı günü zanlının adresine baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheli şahıs, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere götürüldüğü emniyetten aynı gün adliyeye sevk edildi. M.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL