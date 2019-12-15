Bağcılar'da geleneksel şölende 3 ton hamsi dağıtıldı

BAĞCILAR Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 12. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde davetlilere 3 ton hamsi ikram edildi. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen Bağcılar halkı, hamsinin yanı sıra hamsiden yapılmış birbirinden lezzetli yemekleri de tatma imkanı buldu. Festivale katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'daki hemşerilerimize güzel bir gün yaşatmak istedik. Onların buradaki birlik ve beraberliği Bağcılarımızın geleceği için çok önemli" dedi.

HAMSİLİ PİZZADAN, HAMSİLİ ŞİŞ KEBABA…

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen 12. Geleneksel Hamsi Şöleni'ne yaklaşık 10 bin ilçe sakini katıldı. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ızgaralarda pişirilen hamsilerden vatandaşlara ikram etti. Öte yandan yine hamsiyle yapılmış pizzadan köfteye; börekten sarmaya kadar 20 çeşit yemek de sunuldu. Soğuk havada gerçekleşen şölene katılan davetliler, halk oyunları ekiplerinin kemençe eşliğinde sundukları horon ve kol bastı gösterisiyle ısındılar.

LOKMAN ÇAĞIRICI: "FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİKLERİMİZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ızgaralarda pişirilen hamsilerden vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. "Hamsi denildiğinde akla Karadeniz gelir" diyen Çağırıcı, "Trabzonlular Derneği ile organize ettiğimiz Hamsi Şölenimizde Bağcılar'daki hemşerilerimize güzel bir gün yaşatmak istedik. Onların buradaki birlik ve beraberliği Bağcılar'ımızın geleceği için çok önemli" dedi. Sözlerine Bağcılar'da her renkten ve kültürden insanların bir arada yaşadığını belirterek devam eden Çağırıcı, "Farklılıklarımızın bizim zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Ramazan Etkinliklerimiz, 7 Renk 7 Bölge Etkinliklerimizde de aynı şekilde farklı yörelerin kültürlerini burada sergiliyoruz. Hem kültürlerimizi tanıtma adına hem de tüm yöredeki hemşerilerimizin bir araya gelmesi adına bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün de 3 ton hamsi ile hemşerilerimiz güzel bir gün geçirecekler" şeklinde konuştu.

"GELECEK NESİLLERE KÜLTÜRÜMÜZÜ AKTARMAMIZ GEREKİYOR"

"Bağcılar halkı, Karadenizli hemşerilerimizin hamsiden yaptıkları lezzetleri de tatma fırsatı bulacaklar" diyen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinlikte emeği geçen Trabzonlular Derneği'ne teşekkür ederek sözlerine devam etti. "Bağcıların huzuru birlik ve beraberlikten geçtiğini bir kez daha burada sergiliyoruz. Gelecek nesillere kültürümüzü aktarmamız ve yine birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hayat sürdürebilmemiz adına da örnek olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"YÖREMİZİ AYAĞIMIZA GETİREN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hamsi festivaline katılan ve yıllardır Bağcılar'da yaşadığını söyleyen Funda Toplu, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben burada büyüdüm ama gidemesek de yöremizi ayağımıza kadar getiren belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyum. Yağmur da olsa kar da olsa buradayız. Bu bizler için çok büyük bir lütuf" dedi.

- İstanbul