Bağcılar'da genç doktorun sır intiharı
Bağcılar'da lüks bir sitede oturan 33 yaşındaki genç doktor iddiaya göre kendine bağladığı serum ile intihar etti.
15.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:02
Bağcılar 'da lüks bir sitede oturan 33 yaşındaki genç doktor iddiaya göre kendine bağladığı serum ile intihar etti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Bağcılar Göztepe'deki lüks bir sitede gerçekleşti. Anestezi uzmanı olan Songül Uzun isimli kadın, iddiaya göre kendine bağladığı serum ile intihar etti. İntihar etmeden önce bir arkadaşına mesaj atarak evine gelmesini istedi ve anahtarı da paspasın altına bırakacağını söyledi. Siteye gelen arkadaşı güvenlik görevlilerine, genç kadının hayatından endişe ettiğini söyleyerek içeri girdi. İçeriye giren arkadaşı, Songül Uzun'u kendisine taktığı serum ile intihar etmiş vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de kadının ölmüş olduğunu doğrulamasının ardından, özel kıyafet maskeleri ile olay yeri inceleme ekipleri Uzun'un evinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Genç doktorun cansız bedeni detaylı inceleme için adli tıp kurumuna götürüldü. - İSTANBUL
Olay, saat 14.30 sıralarında Bağcılar Göztepe'deki lüks bir sitede gerçekleşti. Anestezi uzmanı olan Songül Uzun isimli kadın, iddiaya göre kendine bağladığı serum ile intihar etti. İntihar etmeden önce bir arkadaşına mesaj atarak evine gelmesini istedi ve anahtarı da paspasın altına bırakacağını söyledi. Siteye gelen arkadaşı güvenlik görevlilerine, genç kadının hayatından endişe ettiğini söyleyerek içeri girdi. İçeriye giren arkadaşı, Songül Uzun'u kendisine taktığı serum ile intihar etmiş vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de kadının ölmüş olduğunu doğrulamasının ardından, özel kıyafet maskeleri ile olay yeri inceleme ekipleri Uzun'un evinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Genç doktorun cansız bedeni detaylı inceleme için adli tıp kurumuna götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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