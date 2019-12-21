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BAĞCILAR'DA GÖSTERGE PANELİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

21.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:37 BAĞCILAR'DA GÖSTERGE PANELİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

 BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde 19 Perşembe sabahı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, geldiği araçtan inerek, cadde üzerine park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaştı. Önce etrafı kollayan şüpheli, kimsenin olmadığı bir anda otomobilin içine girerek yaklaşık 20 bin lira değerindeki 'hayalet' göstergeyi yerinden çıkardı.  Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin, geldiği aracı park ettikten sonra lüks otomobilin içine girip 'hayalet' göstergeyi çaldığı görülüyor. Paneli alan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi otomobilin yanından uzaklaşıyor.

şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otomobille caddeye gelmesi

-Şüphelinin lüks otomobilden göstergeyi alması ve uzaklaşması

-Paneli sökülen otomobilin fotoğrafı

 



Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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