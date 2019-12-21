Haberler » Güncel » Bağcılar'da gösterge paneli hırsızlığı kamerada - Haber

Bağcılar'da gösterge paneli hırsızlığı kamerada

BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

21.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:43
BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde 19 Perşembe sabahı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, geldiği araçtan inerek, cadde üzerine park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaştı. Önce etrafı kollayan şüpheli, kimsenin olmadığı bir anda otomobilin içine girerek yaklaşık 20 bin lira değerindeki 'hayalet' göstergeyi yerinden çıkardı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin, geldiği aracı park ettikten sonra lüks otomobilin içine girip 'hayalet' göstergeyi çaldığı görülüyor. Paneli alan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi otomobilin yanından uzaklaşıyor.
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bağcılar'da gösterge paneli hırsızlığı kamerada

Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30   "Yalancı bahar" arıcıları endişelendirdi - Haber
11:30   Osmaniye'de "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Haber
11:26   Güroymak'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Haber
11:26   Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı - Haber
11:26   Telabyad'da un üretimine başlandı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 11:32:20