09.07.2019 16:21
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BAĞCILAR'DA HATALI PARK EDİLEN OTOMOBİLİ BÖYLE KENARA ÇEKTİLER

BAĞCILAR

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı.


Bağcılar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Hatalı park edilen otomobil
-Halk otobüsünün beklemesi
-Yolcular ve çevredekilerin otomobili kaldırmaya çalışması
-Genel ve Detaylar



Kaynak: DHA
Bağcılar, Güncel

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