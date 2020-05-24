Bağcılar'da havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

24.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:49
Bağcılar'da seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesinde seyir halindeki bir araçtan havaya ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, olay yeri çevresinde yaşanan kovalamaca sonucu aracı durdurdu. Araçta bulunan Anter A. (24) ve Mehmet Ç. (23) yakalandı.
Araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi. Bağcılar’da havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Haber

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