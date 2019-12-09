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Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silah ile diğerine ateş ederek ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kişi, hayatını kaybetti.

09.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:46

'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Olay Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı. Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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