Bağcılar'da İş Yeri Yangını

- Binadan çıkan yoğun duman görüntüleri İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiİşçilerden detaylar Bağcılar
'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey
Mahallesi Tanyeli
Sokak'ta, tekstil ürünleri baskısının yapıldığı 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İtfaiye, Bağcılar, Güncel
Kaynak: AA