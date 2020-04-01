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Bağcılar'da kaçak maske baskını

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bağcılar'da kaçak olarak maske üretimi yapan bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda satışa hazır halde 7 koli maskeye el konuldu.

01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:42
Bağcılar'da kaçak maske baskını

İşyeri sahibi D.B gözaltına alınırken vergi levhası ve ruhsatı bulunmayan işyeri Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) ilçede yayılmasına engel olmak ve vatandaşları hastalıktan korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Bağcılar Belediyesi, bu hastalığı fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmıyor. Barbaros Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde kaçak olarak ağız maskesi üretimi yapıldığı ihbarını alan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 198. Sokak'ta belirlenen adrese ortaklaşa operasyon düzenlendi. Baskında piyasaya sürülmeye hazır 7 koli maskeye el konuldu. Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimi durdurulurken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İşyeri sahibi D.B de gözaltına alındı.

Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ancak maalesef ki bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de çıkıyor. Biz bu fırsatçılara asla izin vermeyiz" diye konuştu.

Çağırıcı, denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettiğini de belirtti.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Bağcılar, Zabıta, Güncel
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