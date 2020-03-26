Bağcılar'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin tıbbi maskeye el konuldu.
26.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:54
İstanbul 'da kaçak üretilen 25 bin tıbbi maskeye el konuldu.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.
Kutular ve dikiş masalarındaki 25 bin maskeyle maske yapımında kullanılan tekstil ürünlerine el konuldu.
Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim nedeniyle idari işlem yapılırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.
Kutular ve dikiş masalarındaki 25 bin maskeyle maske yapımında kullanılan tekstil ürünlerine el konuldu.
Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim nedeniyle idari işlem yapılırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Güncel