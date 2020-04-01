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Bağcılar'da kaçak üretilen maskelere el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 7 koli tıbbi maskeye el konuldu.

01.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:40
Bağcılar'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 7 koli tıbbi maskeye el konuldu.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında Barbaros Mahallesi'nde bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.
İş yerindeki 7 koli tıbbi maske ile dikiş makineleri ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el konuldu.
Atölye sahibine kaçak ve sağlıksız üretim nedeniyle idari işlem yapılırken, iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Güncel
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