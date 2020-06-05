BAĞCILAR'DA KADIN CİNAYETİ

Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı.

05.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:40
Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Veysel T.(35) ile Perihan Ayhan(29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz(37)'ın kafasına isabet etti. Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. BAĞCILAR’DA KADIN CİNAYETİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump’ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Son Dakika: İdlib’de zırhlı ambulans aracına hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Haber
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulans aracına hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL’lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ukrayna’da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Haber
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haberler››Güncel››BAĞCILAR'DA KADIN CİNAYETİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:35: Düzce'de bakkala inek girdi - Haber 23:35: Malatya Valiliği: "(Pütürge merkezli deprem) Toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle... - Haber 23:29: HDP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticisi uyuşturucudan tutuklandı - Haber 23:28: Depremde 2 ev hasar gördü - Haber 23:26: BAĞCILAR'DA KADIN CİNAYETİ - Haber 22:59: Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulans aracına hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haber 22:52: İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı - Spor 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber