28 Şubat 2019, 11:27
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Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

İstanbul Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen, kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tacizcinin, talihsiz kadına tokat attığı anlar da yer alıyor.

Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.

ÖNCE LAF ATTI, SONRA TAKİP ETTİ

Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı.

TACİZ ETTİKTEN SONRA TOKAT ATTI

Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İşte o anlardan kareler;

Polis, Bağcılar, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (12)
İSİMSİZ...!: idammmmmmmmmmm idammmmmmmmm afffffffffffff istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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ATEİST: İnsanı erkek olmak utandırıyorsunuz. Lütfen erkek çocuklarınızı laiklik ilkesini baz alarak eğitiniz. Erkek çocuklarınıza; erkek olmayı kadın özgürlüğünü ahlaksızlık gibi görüp kısıtlama hakkına sahip olduğunu zannettirerek değil, kadın hakkının erkek hegomonyasından ve kompleksinden doğan bir baskıdan bağımsız olarak korunması gereken bir kavram olduğunu öğretin. Öz güveni yerinde kitap okuma alışkanlığı olan erkek çocuklar yetiştirin. İtaat eden değil seçme hakkı olan bağımsız kadın değerlidir
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SAFTIRIK: Buadamın anasını yedi bayram sikecenki geriden gelene ibret olsun ceza yok ülkede oyuzden bunnar fınk atıyo
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ADINIZI YAZIN: işte bu da İstanbul da, istanbul sokakların da yaşadığımız kadın tacizlerinde biri, kadınsan hiç bir güvencen yok, başına her şey geliyor bu şehirde, ne polis, ne kadına şiddet hattı hepsi boş sadce reklamları var, ne kadar dindar ve vicdansız doldu bu şehire?
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..: güzel ülkemi mahfettiniz ne beklenıyo hala adamları 3 5 yıl yatırmak fayda degıl ıdam gelmelı kımse akıllanmıyorrrr cınayetler arttı tacızler arttı sokaklarda yuruyemez hale geldık yazık
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