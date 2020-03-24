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BAĞCILAR'DA KAFASINA KOLONYA DÖKÜLEN YAŞLI ADAMIN OĞLU KONUŞTU

Bağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu.

24.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:19
Bağcılar 'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
Bağcılar'da Osman K., tarafından durdurularak yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen 53 yaşındaki İ.Ö.'nün oğlu Ahmet Ö., emniyetteki ifadelerinin ardından DHA'ya konuştu. Ahmet Öztürk, Olayı internette gördük. Videoya kaldırmak için çaba sarf ettik ama kaldıramadık. Olay zaten ilgili makamlara intikal edince biz de çaresiz paylaşmak zorunda kaldık. Şimdi babamızla ilgileniyoruz bir sıkıntı yok çok şükür. Devletimize güveniyoruz Allah razı olsun kısa sürede halletti. Bu süreçte devletin organları gereksiz meşgul edilmesi, özellikle yaşlılarımızın engelli vatandaşlarımızın bu şekilde mağdur edilmesi içler acısı. Polisimizin, askerimizin, sağlıkçılarımızın ve avukatlarımızın şu süreçte bunlarla uğraşması gerçekten hiç hoş değil. dedi.
Görüntüyü kaldırmak için çabaladığını söyleyen Ahmet Ö., Sosyal medya platformuna ulaşmaya çalıştım dönüş yapılmadı bana. Görüntüye hafta içi rastladım zaten. Görüntüyü bugün birileri tekrardan internete atmışlar. Sosyal medyada durduramadım ve bunlar oldu. Şikayetçiyiz bundan sonrasıyla avukatımız ilgilenecek. diye konuştu. BAĞCILAR’DA KAFASINA KOLONYA DÖKÜLEN YAŞLI ADAMIN OĞLU KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler : Bağcılar, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

BAĞCILAR'DA KAFASINA KOLONYA DÖKÜLEN YAŞLI ADAMIN OĞLU KONUŞTU

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