Bağcılar'da kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendi

Bağcılar'da kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendiBurçak BOZKUŞ-Kaan ÜLKER/- YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAĞCILAR'DA GEÇİCİ OLARAK KAPANAN VE NORMALLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 1 HAZİRAN TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE VE...

05.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:04
Bağcılar'da kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendi
Burçak BOZKUŞ-Kaan ÜLKER/- YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAĞCILAR'DA GEÇİCİ OLARAK KAPANAN VE NORMALLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 1 HAZİRAN TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE VE BENZERİ İŞLETMELER DENETLENDİ.
KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı denetimlerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa-sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. Ekipler, uygulama sırasında kurallara riayet etmeyenler hakkında da işlem yapıldı.
'DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Bağcılar Beşediyesi Zabıta Amiri Ömer Doğan denetimlerin çok sıkı geçtiğini ve süreceğini belirtti. Doğan, 'Denetlemelerimiz sıkı geçti. Açma kapama saatleri ve Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerimizi yaptık. Sosyal mesafe kontrollerimiz oldu. Gerekli yerlerde idari para cezası uygulandı. Komisyonumuzu kurduk. Kısıtlama kalktı ve işletmeler açıldı. Komisyonumuzla beraber uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor. Ufak tefek eksiklikler var. O eksiklikleri gidermeleri için ilk gün uyarılarımızı yapıyoruz. İkinci gelişimizde eğer tamamlanmamışsa gerekli işlemleri yapıyoruz. Denetimlerimizi sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.
Bağcılar’da kafe, restoran ve kıraathaneler denetlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Haber

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