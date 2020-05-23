BAĞCILAR'DA KAHVEHANEYE KUMAR BASKINI

BAĞCILAR'da yasak olmasına rağmen kahvehanedeki 29 kişiye 92 bin 220 lira para cezası kesildi.

23.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:22
BAĞCILAR'da yasak olmasına rağmen kahvehanedeki 29 kişiye 92 bin 220 lira para cezası kesildi. Kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye de ayrıca toplam 6 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Ekipler kahvehaneye yaptıkları baskında işyeri sorumlusu ile birlikte içeride bulunan 29 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin180 liradan toplam 92 bin 220 lira idari para cezası kesti. İçeride bulunan 29 kişiden 5'inin kumar oynadığını tespit eden ekipler bu 5 kişiye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesti. 5 kişiye kişi başı 1.225 liradan toplam 6 bin 125 lira idari para cezası kesildi.
İşyerinin sorumlusu İsmet K. hakkında, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen İsmet K., adli makamlarca serbest bırakıldı. BAĞCILAR’DA KAHVEHANEYE KUMAR BASKINI

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Haber

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