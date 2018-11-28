Bağcılar'da Kaldırımlara Araç Park Edenlere Taviz Yok

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:16



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:16

Bağcılar'da, Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı'nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öneri ve istekleri dinledi. Vatandaşların kaldırımlara park edilen araçlarla ilgili şikayetlerine cevap veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, uygunsuz park yapanlarayönelik denetimlerin arttırıldığınıbelirterek, "Kaldırım işgaline asla taviz yok. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" dedi.Demokrasinin en güzel örneği olarak Bağcılar Belediyesi tarafından 26 yıldır sürdürülen "Halk Meclisi Toplantısı"ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda yöneticilerle mahalle sakinleri bir araya gelerek yaşanılan sorunlarını konuştu.Uzunöz Köyü Derneği'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kapalı pazar alanlarındankentsel dönüşüme kadar mahallede yapılan projeleri anlattı.Söz alan mahalle sakinleri hem istek ve sıkıntılarını anlattı hem de çalışmalarından dolayı teşekkür etti."Zabıtalar denetimleriyle işgalcilere fırsat vermiyor"Yapılan konuşmalarda vatandaşların ortak sıkıntısının "Yayalara ait olan kaldırımlara arabaların park edilmesi" konusu olduğu ortaya çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimleriyle kaldırım işgalinde bulunmak isteyenlere fırsat verilmediğini belirten Çağırıcı şunları söyledi: "Kaldırım işgaline asla taviz yok. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Kaldırıma araç çekilmesine ve kaldırım işgaline asla izin vermeyeceğiz"Halk Meclisi'ne İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Bağcılar Belediye Başkanı yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İGDAŞ ve BEDAŞ temsilcileri, Güneşli Mahallesi Muhtarı Atik Yağmur ve mahalle sakinleri katıldı. - İSTANBUL