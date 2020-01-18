Haberler » Güncel » Bağcılar'da kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı - Haber

Bağcılar'da kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı.

18.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:44
BAĞCILAR'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA BORU PATLADI, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.
Bağcılar'da kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

Bağcılar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:12  Sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı
02:01  10 yılda 300 ameliyat oldu... Yeniden ameliyat için ABD'ye gidecek
01:59  Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
01:54  Çorum'da cinayet
20.01.2020 02:40:11