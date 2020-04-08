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Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı.

08.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:15
Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı
Bağcılar 'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, " Amcam hastanede sağlık görevlisiydi, aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık" dedi.
Bağcılar Kaymakamlığı geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da Çınar , Kazımkarabekir , Merkez ve Kirazlı Merkez Mahallesi'n de bulunan 4 apartmanın karantina altına alındığını duyurmuştu. O adreslerden birisi de Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir aile apartmanıydı. Binanın 2. katında bulunan bir sağlık çalışanının covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu apartman karantina altına alındı. Polis ve zabıta ekipleri evin önündeki bekleyişlerini sürdürürken o binada yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, bina sakinlerinin ayrı odalarda kendilerini izole ettiklerini söyledi. Bağcılar Belediyesi ekipleri ise evin çevresini düzenli olarak dezenfekte çalışmalarını gün boyu sürdürüyor.
"AYRI ODALARDA KARANTİNA ALTINDAYIZ"
Apartmanda karantina altında kalan vatandaşlardan Muhammed Aras evde sadece annesinin covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Amcam hastanede sağlık görevlisiydi yüksek ateşten rahatsızlanarak covid-19 testi yapıldı testi 2,3 gün sonra pozitif olduğu açıklandı. Ailesiyle iç içe yaşadığı için, temas ettiklerinden annesi, babası ve eşinin testi pozitif sonuçlandı. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık. Zamanımızı büyük kısmını sosyal medyada geçiriyoruz evin içinde de spor yapıyoruz" dedi.
"3 AYLIK KARDEŞİME ANNEM COVİD-19 OLDUĞU İÇİN BİZ BAKIYORUZ"
Muhammed Aras 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. Aras, 3 aylık kardeşine annesi pozitif çıktığı için kendilerinin baktığını ifade ederek "Süreci evde geçiriyoruz polis ve emniyet güçleri 24 saat nöbetteler dışarıya giriş çıkışlarımız yasaklandı 15 gün boyunca apartman olarak karantina altındayız hepimiz kendimizi evde izole ediyoruz. Apartmanda toplam 16 kişiyiz evde ise 5 kişi kalıyoruz biri 3 aylık bebek süreci bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür şu anda bende bir sıkıntı yok sağlık ekiplerini çağırdık yeniden test yapacaklar" diye konuştu.
(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kazımkarabekir, Bağcılar, Çınar, Güncel
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