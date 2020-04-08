Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı Karantinadaki genç apartmandaki 16 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığını söyledi Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma...

08.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:49
Bağcılar 'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı
Karantinadaki genç apartmandaki 16 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığını söyledi
İSTANBUL - Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde karantina altına alınan 4 katlı aile apartmanında yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, " Amcam hastanede sağlık görevlisiydi, aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık" dedi.
Bağcılar Kaymakamlığı geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da Çınar , Kazımkarabekir , Merkez ve Kirazlı Merkez Mahallesi'n de bulunan 4 apartmanın karantina altına alındığını duyurmuştu. O adreslerden birisi de Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir aile apartmanıydı. Binanın 2. katında bulunan bir sağlık çalışanının covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu apartman karantina altına alındı. Polis ve zabıta ekipleri evin önündeki bekleyişlerini sürdürürken o binada yaşayan Muhammed Aras, yaşadıklarını görüntülü konuşma üzerinden anlattı. 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirten Aras, bina sakinlerinin ayrı odalarda kendilerini izole ettiklerini söyledi. Bağcılar Belediyesi ekipleri ise evin çevresini düzenli olarak dezenfekte çalışmalarını gün boyu sürdürüyor.
"Ayrı odalarda karantina altındayız"
Apartmanda karantina altında kalan vatandaşlardan Muhammed Aras evde sadece annesinin covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Aslında süreç amcamın testinin pozitif çıkmasıyla oldu. Amcam hastanede sağlık görevlisiydi yüksek ateşten rahatsızlanarak covid-19 testi yapıldı testi 2,3 gün sonra pozitif olduğu açıklandı. Ailesiyle iç içe yaşadığı için, temas ettiklerinden annesi, babası ve eşinin testi pozitif sonuçlandı. Bu süreçte hepimiz ayrı odalarda kendimizi karantina altına aldık. Zamanımızı büyük kısmını sosyal medyada geçiriyoruz evin içinde de spor yapıyoruz" dedi.
"3 aylık kardeşime annem covid-19 olduğu için biz bakıyoruz"
Muhammed Aras 16 kişilik apartmanda 8 kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. Aras, 3 aylık kardeşine annesi pozitif çıktığı için kendilerinin baktığını ifade ederek "Süreci evde geçiriyoruz polis ve emniyet güçleri 24 saat nöbetteler dışarıya giriş çıkışlarımız yasaklandı 15 gün boyunca apartman olarak karantina altındayız hepimiz kendimizi evde izole ediyoruz. Apartmanda toplam 16 kişiyiz evde ise 5 kişi kalıyoruz biri 3 aylık bebek süreci bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür şu anda bende bir sıkıntı yok sağlık ekiplerini çağırdık yenide test yapacaklar" diye konuştu. Bağcılar’da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kazımkarabekir, Karantina, Bağcılar, Çınar, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Bağcılar'da karantina binasındaki genç yaşadıklarını anlattı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti

Son Dakika genel Haberleri

20:04: TBMM Genel Kurulu - Haberler 20:02: Kuşadası'nda cinayet zanlıları tutuklandı - Haberler 20:00: ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi - Haberler 20:00: İtalya'da kendine Covid-19 teşhisi koyan Türk doktor: Türkiye'de hastalığın kazandığı ivme korkutucu - Haberler 19:58: Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü