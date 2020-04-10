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Bağcılar'da karantinaya alınan 4 binadaki vatandaşlara psikolojik destek hizmeti

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli uzman klinik psikolog Semih Toy, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilçeye bağlı 4 mahallede karantina altına alınan binada yaşayan kişilere, telefonla veya internet üzerinden görüntülü bağlanarak psikolojik destek vermeye başladı.

10.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:54
Bağcılar'da karantinaya alınan 4 binadaki vatandaşlara psikolojik destek hizmeti
Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli uzman klinik psikolog Semih Toy, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilçeye bağlı 4 mahallede karantina altına alınan binada yaşayan kişilere, telefonla veya internet üzerinden görüntülü bağlanarak psikolojik destek vermeye başladı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerinde, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan 4 binada ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı belirtilirken, psikolojik destek hizmeti sunmak için harekete geçildiği bildirildi.
Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli uzman klinik psikolog Doğan Semih Toy'un, virüsün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri silmek için telefonla veya internet üzerinden görüntülü olarak koronavirüs mağdurlarıyla görüşmeye başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, Toy'un, mağdurların dert, sıkıntı ve şikayetlerini dinlediği ve çözüm önerileri sunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 hastalarını günlük rutinlerini korumaya davet eden Toy'un şu tavsiyelerine yer verildi:
"Günlük rutin şeyleri yapmak, güven ve dayanıklılık sağlar. Düzenli uyku, düzenli uyanma saati, düzenli hareket için ayrılan zaman, günlük işlerle uğraşmak, okumak, müzik dinlemek ve benzeri şeyler çok önemli. Evde olsaydım şunları yapardım diyeceğiniz ne varsa hepsini yapmaya çalışın. Artık bunlar için bol zamanınız var. Bol bol nefes egzersizi yapın. Bilgi sahibi olmak olayları ve hayatı kontrol edebilme duygusunu yaşatır. Halk sağlığıyla ilgili bilgilere ulaşın ancak kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Etrafınızda yalan yanlış söylenen şeylere kulak vermeyin. Yetkililerin açıklamalarına itibar edin. Evinizde çocuk varsa onlara anlayacağı dilde virüsü anlatın ancak korkutmayın. Virüsü ölümle bağdaştırmayın. Zor zamanların da geçici olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılması azalacak, karantina bitecek ve günlük hayatımıza, alışkanlıklarımıza, yapmaktan hoşlandığımız şeylere geri döneceğiz."
Açıklamada ayrıca, karantina altındaki koronavirüs mağdurlarından psikolojik tedavi isteyenlerin Bağcılar Belediyesinin (0212) 410 06 00 numaralı telefondan psikologlara ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bağcılar, Güncel
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