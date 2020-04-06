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BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ

BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:30
BAĞCILAR'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. O binalardan biri de Çınar Mahallesi'nde yer alıyor.
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından
yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI
O binalardan biri de Çınar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman. Bina çevresinde sivil polisler önlem alırken bu binaya da giriş ve çıkışa izin verilmiyor. BAĞCILAR’DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Kirazlı, Çınar, Güncel

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BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN İKİNCİ BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ
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