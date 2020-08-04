BAĞCILAR’DA KAYGANLAŞAN YOLDA MİNİBÜS DEVRİLDİ

Bağcılar'da yeşillik alan sulaması sırasında yola akan su sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Minibüsün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İSTOÇ TEM Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Aktaş kontrolündeki 34 GIR 38 plakalı minibüs, yeşil alan sulaması sırasında yola akarak zemini kayganlaştıran su sebebiyle kaydı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü Aktaş, devrilen minibüsün içinden yara almadan çıktı. Kaza sebebiyle kavşakta trafik oluştu. Oluşan trafik minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

YOL ISLAK ZEMİN KAYGAN

Minibüsün şoförü Mahmut Aktaş, Tam göbeği dönerken yolu ıslatmışlar. Yol ıslak zemin kaygan. Aracın arka tekerleri kayınca ben de frene bastım frene basınca tamamen hız kazandı. Kayınca kaldırıma ön teker geldi. Sonra da araç takla attı. Yaralı yok aracın içinde tektim zaten. Ben de üst camdan çıktım ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza sonrasında yoldan geçen başka bir sürücü ise, Burası hep böyle. Her gün yolu ıslatıyorlar. Sulama sisteminin açıyorlar, araçlar da kayıyor. diyerek duruma tepki gösterdi.