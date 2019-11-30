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Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

BAĞCILAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI Haber-Kamera: Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

30.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 01:28
BAĞCILAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, sorgulanmak için polis merkezine götürüldü.
Kaza, Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, cadde üzerinde kontrolsüz bir şekilde seyreden 34 BK 4925 plakalı otomobil takla attı. Kimliği belirsiz sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak alkolmetreye üflemeyen sürücü, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Takla atan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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