Bağcılar'da Korkutan Yangın (1)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:00



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:00

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Harun UYANIK/ İstanbul DHABağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Bağcılar Fatih Mahallesi 1769 sokak üzerinde buluna 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binada bulunanlar büyük panik içinde evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü.Görüntü Dökümü:--------------------Yangından görüntülerDetaylar