Bağcılar'da Korkutan Yangının Nedeni Belli Oldu

Bağcılar
'da sabaha karşı çıkan yangının çıkış nedeni belli oldu.
Olay, 04.30 saatlerinde, Bağcılar Yenimahalle
, 1543. Sokakta bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelmişti. İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada patlamaya doğalgaz kutusuna bağlanan motosikletin neden olduğu belirtildi ve bilinmeyen bir nedenle yanan motosikletin daha sonra bağlı olduğu doğalgaz kutusunda patlamaya neden olduğu ifade edildi. Olaya müdahale eden İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini almış, gazı kesmişti.
Konuyla ilgili İGDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu gece 04.30 saatlerinde Bağcılar Yenimahalle 1543. Sokak'ta bir motosiklet doğalgaz kutusuna bağlanmış ve bilinmeyen bir sebeple motosiklette yangın çıkmıştır. Çıkan yangın motosikletin bağlı olduğu doğalgaz kutusuna sıçrayarak doğalgaz hattına hasar vermiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır." - İSTANBUL
Yenimahalle,Bağcılar
11 Aralık 2018 Salı 09:33