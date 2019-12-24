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BAĞCILAR'DA KURŞUNLARDAN BÖYLE KAÇTILAR

Bağcılar'da iki kişi sokak ortasında sohbet eden iki kişiye kurşun yağdırdı.

24.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:12 BAĞCILAR'DA KURŞUNLARDAN BÖYLE KAÇTILAR

'da iki kişi sokak ortasında sohbet eden iki kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kişi koşarak kaçmaya başladı. Yaralıların kaçışları ve yere düşmeleri kameraya yansıdı. 

Olay saat 23.40 sularında Bağcılar Fatih Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat A. (25) sokak ortasında arkadaşı Yunus K. (21)  ile konuştuğu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan İbrahim C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte gelen saldırgan belinden çıkardığı silahla 5 el ateş etti. Kurşunlardan üçü Ferhat A.'ya isabet ederken iki kurşun da arkadaşı Yunus K.'ya isabet etti. Yaralılar daha fazla kurşuna hedef olmamak için kaçmaya başladı. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine koşan vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gördü. 

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan biri  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri de İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç kurşunun isabet ettiği Ferhat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ekipleri saldırının yaşandığı yerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kimliği belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI

Saldırı sırasında kaçan yaralıların koşmaları ve bir süre sonra düşmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ayrıca yaralıları gören vatandaşların da yardıma gelmesi görülüyor

EK görüntü

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-Güvenlik kamerası

-Yaralıların kaçması

-Yere düşmeleri

-Vatandaşların yardıma gelmesi

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler

 

24.12.2019 - 01.25 Haber Kodu : 191224005


- İstanbul

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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