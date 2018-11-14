Bağcılar'da lüks aracın çarpıp kaçtığı kızdan acı haber

Bağcılar
'da lüks aracın çarpıp kaçtığı kızdan acı haber13 gündür yoğun bakımda yatan genç kız hayatını kaybetti
İSTANBUL - Bağcılar'da işten çıkıp eve gittiği sırada lüks aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 13 yoğun bakımda kalan 26 yaşındaki Ronai Bozan hayatını kaybetti. Bağcılar Güneşli
Mahallesinde 1 Kasım günü saat 20.30 sıralarında çalıştığı tekstil firmasından evine gitmek için çıkan 26 yaşındaki Ronai Bozan'a bir araç çarpmış, ardında da lüks bir araç çarparak olay yerinde kaçmıştı. Ağır yaralanan Ronai Bozan ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ronai Bozan'dan acı haber geldi. Genç
kızın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Genç,Bağcılar
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:22