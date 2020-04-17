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BAĞCILAR'DA MARKET ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı.

17.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:51
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bağcılar 'da bulunan bir markette, sıkışıklık olmaması için müşteriler sırayla içeri alındı. Bekleyen müşteriler ise market önünde uzun kuyruk oluşturdu. Hafta sonu alışverişi yapamayan gelen müşteriler sırayla markete girerek alışverişlerini yaptı.
Alışverişini tamamlayan Hüseyin Şimşek, 'Biten malzemelerimizi aldık. Öyle tam teşekkülü bir hazırlık yapmıyoruz, zaten evimizde olanlar var. Yeşillik, soğan, lahana, ıspanak, soda, bir de meyve aldık dedi.
Pakize Sönmez, 'Hafta sonuna hazırlık, yumurta aldım, kola, ıslak mendil aldım. Lazım olan şeyleri aldım. Daha önceden aldım da, bunlar kalmıştı, bir sorun olmasın diye aldım şeklinde konuştu.
Ali Yılmaz ise, 'Günlük market alışverişi, sadece hafta sonu için bir hazırlık değil. Evin rutin ihtiyaçları, artı bir şey almadık. Dışarıda bekleyenler sayesinde marketin için çok kalabalık değil şeklinde konuştu. BAĞCILAR’DA MARKET ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Güncel
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