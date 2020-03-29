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Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:43
Bağcılar 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Bağcılar Mevkisi'nde, Edirne istikametinde giden 52 DU 984 plakalı otomobilin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere ardından seyir halindeki ticari bir taksiye çarptı.
Taksinin bariyerlere saplanarak durabildiği kazada taksi içinde bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Yaralananlar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametindeki bir şerit trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından şerit tekrar trafiğe açıldı. Bağcılar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel

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Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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