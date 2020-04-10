Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BAĞCILAR'DA MEYDANLAR VE BAZI YOLLAR YAYA GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI - EK

Bağcılar'da bulunan meydanlar ve bazı yollar koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibari ile yaya giriş çıkışına kapatıldı.

10.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:58
Bağcılar 'da bulunan meydanlar ve bazı yollar koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibari ile yaya giriş çıkışına kapatıldı.
Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bağcılar'da bulunan meydanlar ve bazı yolların, yaya giriş çıkışına kapatılmasına karar verdi.
Kapatılmasına karar verilen meydanlar ve yollar
Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Kirazlı Caddesi, Menderes Caddesi, Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Çarşı Caddesi ve Ahmet Kabaklı Caddesi.
Polis ve zabıta ekipleri bu meydan ve yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Zabıta ekipleri kapatılan yollarda oturan vatandaşların geçişine izin verirken, diğer vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.
ÇOK GÜZEL UYGULAMA KEŞKE BİR HAFTA ÖNCE OLSAYDI
Çevre sakinlerinden Cebrail Maçin, 'Çok güzel olmuş keşke bir hafta önce olsaydı, daha iyi olacaktı. O kadar can kaybımız olmazdı. Arkadaşlar sokağa çıkmaz, gençler çıkmaz, daha iyi olur. İnşallah kısa bir zamanda bu işler düzelir şeklinde konuştu.
BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Bağcılar kaymakamlığı yaya giriş çıkışına kapatılan meydanlar ve yollarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada alınan bu kararın 10 Nisan saat 17.00'da başlayacağı ve 24 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar uygulanacağı belirtildi. BAĞCILAR’DA MEYDANLAR VE BAZI YOLLAR YAYA GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI - EK

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Meydanı, Bağcılar, Güneşli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››BAĞCILAR'DA MEYDANLAR VE BAZI YOLLAR YAYA GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI - EK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:06: Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'ye ulaştı - Haber 21:02: Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:02: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Haber 21:00: Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı - Haber 20:59: Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler