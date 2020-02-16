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BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA

BAĞCILAR'DA biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı.

16.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:18BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA
BAĞCILAR'DA biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerin cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de görüldü.

HAYATLARINI HİÇE SAYARAK ÇALIŞIYORLAR

Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan Necattin Camii'nin minaresi ve kubbesinde yapılan tadilat çalışmalarında, insan hayatını hiçe sayan ihmaller zinciri yürekleri ağızlara getirdi. Minarenin ve kubbenin tadilatını yapan biri çocuk 4 kişinin emniyet kemeri ve baret gibi hiçbir tedbir almadan çalıştığı görüldü. İşçiler düzgün bir iskele sistemi dahi kurulmadan, sadece minarenin şerefesine dikilen birkaç boru parçasına tutunarak çalıştı. Yerden metrelerce yükseklikte kendi hayatlarını hiçe sayarak çalışan işçilerin cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektikleri de görüldü.


- İstanbul

Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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