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BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA (EK GÖRÜNTÜLER)

BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle hafif ticari araç çarpıştı.

12.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:56BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI KAMERADA (EK GÖRÜNTÜLER)
BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ters yoldan dönmek isteyen 34 M 1266 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KS 9463 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi ile ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yan yatan minibüs çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla itildiği görüldü. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görgü tanığı Hüseyin Gül,"Minibüs tersten dönülmemesi gerek yerden döndüğü için karşıdan gelen araca çarptı ve minibüs devrildi. Burada ayda bir mutlaka kaza oluyor. Burada tersten gelenler çok ileride ışıklar var. Ayda bir büyük kazalar oluyor. Toplam 6 yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza bir benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. görüntülerde ters yoldan dönmeye çalışan minibüs, hafif ticari araçla çarptıktan sonra yan yatıyor.


- İstanbul

Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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