Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada

BAĞCILAR'da önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Mevlana caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Çevik kullandığı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeydi. Çevik önündeki taksiyi geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen bir başka taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaralanan Çevik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul