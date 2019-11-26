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Bağcılar'da Öğretmenler Günü kutlandı

Bağcılar Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

26.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:42Bağcılar'da Öğretmenler Günü kutlandı
Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Halk Sarayı'ndaki törene ilçede görev yapan emekli ve aday öğretmenlerden oluşan yaklaşık bin kişi katıldı.
Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediyenin 27 yıllık tarihinde eğitim alanında da mükemmel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.
Tekli eğitime mutlaka geçilmesi gerektiğini vurgulayan Çağırıcı, eğitime her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.
En fazla yatırımı eğitime ve gençlere yaptıklarını aktaran Çağırıcı, her mahalleye bir yüzme havuzu, her okulun bahçesine ya halı saha ya da kapalı salonu inşa edeceklerini anlattı.
Çağırıcı, ilçedeki bütün öğretmenler adına en genç öğretmen olan Rabia Teke'ye çiçek verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğretmenlerin gençlere örnek olmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Öğretmen ayıplardan uzak durmalı. Her yaptığı hareketin edep dahilinde olduğunu bilmelidir. Ahlaklı bir toplum ancak ahlaklı bir nesille mümkündür bunu inşa edecek olan sizlersiniz. Çocuklar söylediğimize değil, yaptığımıza bakarlar. Okulları gezdiğimizde beni en çok duygulandıran öğrencilerin etrafında dört döndüğü öğretmenleri görmek. Bu tabloyu görmek gelecekle ilgili beni daha çok umutlandırıyor."
Bağcılar'da yaşayan emekli öğretmen Ahmet Adıgüzel ise çocukların yetiştirilmesi konusunda anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:
"Aileler çocuklarına sahip çıkmalı. Eskiden silah icat oldu mertlik bozuldu denilirdi şimdi ise teknoloji icat oldu gençlik bozuldu. Aileler, çocuklarıyla zaman geçirsinler onlarla ilgilensinler ki çocuklar teknolojiye yenilmesin."
Törende, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resim, şiir ve kompozisyon dallarında ilçedeki okullarda düzenlenen yarışmalarda başarılı olanlar ile İstanbul birincisi olan erkek öğretmen voleybol takımı ödüllendirilirken, emekli öğretmenlere de plaket verildi. Program aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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